Como ruba uno smartphone e tenta di estorcere denaro al proprietario come è intervenuta la polizia

A Como, un uomo tunisino di 26 anni è stato denunciato dopo aver rubato uno smartphone e aver cercato di estorcere denaro al proprietario. La polizia è intervenuta e ha anche sequestrato hashish durante le operazioni. L’individuo è stato identificato e sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente, mentre le autorità stanno proseguendo le indagini.

Una denuncia per tentata estorsione e una sanzione per detenzione di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Como. Un cittadino tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Camerlata dopo aver tentato di ottenere denaro in cambio della restituzione di uno smartphone sottratto a un giovane comasco. Una denuncia a Como L'appuntamento e il fermo nei pressi della stazione Le indagini e la conferma delle responsabilità I precedenti e la sanzione per droga Una denuncia a Como Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri quando un 20enne residente a Como si è recato in Questura per denunciare un episodio di estorsione.