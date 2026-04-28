Ruba all’Esselunga | arrestato 23enne in manette anche un passante che ha aggredito i poliziotti
Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all’interno di un supermercato. Durante l’azione, ha avuto uno scontro con un vigilante che cercava di bloccarlo, e sono intervenuti anche gli agenti di polizia. In quel frangente, un passante ha aggredito i poliziotti, che sono riusciti a bloccare entrambi e a mettere fine all’episodio.
Prima il furto all’Esselunga, poi gli spintoni col vigilantes che ha cercato di fermarlo. Infine le manette. Un ragazzo di 23 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di rubare alcuni generi alimentari all’Esselunga di via Cena a Milano (zona Porta Vittoria) nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Sembrava un peluche”, resta in carcere il 47enne che ha aggredito la bimba all’Esselunga di via Corridoni
Brescia, ruba all'Esselunga con un coltello a serramanico in tasca: arrestato 33enneUn arresto a Brescia, dove un cittadino egiziano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, è stato fermato dopo un furto...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Ruba merce all’Esselunga: arrestato; Ruba all’Esselunga : ladro, giovane ma già incallito, inseguito e arrestato dalla Polizia; RUBA ALL’ESSELUNGA E FUGGE: INSEGUITO DALLA POLIZIA, ARRESTATO 25ENNE; Sorpresi a rubare in casa: arrestati due uomini a San Concordio.
Ruba all’Esselunga: arrestato 23enne (in manette anche un passante che ha aggredito i poliziotti)Prima il furto all’Esselunga, poi gli spintoni col vigilantes che ha cercato di fermarlo. Infine le manette. Un ragazzo di 23 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercat ... milanotoday.it
Modena, ruba all’Esselunga di via Canaletto, 20enne arrestatoLa Nera: La merce rubata comprendeva prodotti di cosmesi e per l’igiene personale dal valore complessivo di circa 167 euro ... lapressa.it
Ruba il portafogli dallo zaino di una cliente: poi la spinge via per scappare, 42enne arrestato - facebook.com facebook
Quando un ricercatore @ENEAOfficial non sa come funziona la termodinamica, forse ruba lo stipendio. x.com