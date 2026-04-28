Ruba all’Esselunga | arrestato 23enne in manette anche un passante che ha aggredito i poliziotti

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all’interno di un supermercato. Durante l’azione, ha avuto uno scontro con un vigilante che cercava di bloccarlo, e sono intervenuti anche gli agenti di polizia. In quel frangente, un passante ha aggredito i poliziotti, che sono riusciti a bloccare entrambi e a mettere fine all’episodio.