Sembrava un peluche resta in carcere il 47enne che ha aggredito la bimba all’Esselunga di via Corridoni

Emil Mortu, 47enne romeno, resta in carcere dopo aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo l’incidente, che si è verificato nel reparto ortofrutta, dove il 47enne si sarebbe avvicinato alla piccola e avrebbe tentato di prenderla in braccio. Il giudice ha confermato la custodia cautelare per motivi di sicurezza pubblica, evitando che l’uomo potesse tornare in libertà durante le indagini.

Bergamo. Il gip Michele Ravalli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Emil Mortu, 47enne romeno accusato di aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno dell’Esselunga di via Corridoni. L’episodio, avvenuto sabato scorso all’ora di pranzo, ha profondamente scosso la città: l’uomo ha strappato la piccola dalle braccia della madre, causandole la frattura del femore. Le immagini del tentato rapimento, diffuse dalla Questura di Bergamo, hanno rapidamente fatto il giro del web. Durante l’interrogatorio Mortu non avrebbe fornito spiegazioni coerenti sul gesto. Ha dichiarato di non aver mai visto prima né la bambina né i suoi genitori, aggiungendo che la piccola poteva sembrare anche un peluche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Chi è il 47enne rumeno Mortu Emil, il senzatetto che ha tentato di rapire la bimba all'Esselunga (BG) era stato identificato giorni primaMortu Emil, un romeno di 47 anni senza fissa dimora, ha tentato di rapire una bambina all’Esselunga di Bergamo, dopo essere stato già identificato alcuni giorni prima dell’accaduto.

