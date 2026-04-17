A Brescia, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all’interno di un supermercato, portando con sé un coltello a serramanico. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno anche revocato l’asilo politico al soggetto e avviato la procedura di espulsione. La vicenda si è svolta nel corso di un'operazione di controllo nella zona.

Un arresto a Brescia, dove un cittadino egiziano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, è stato fermato dopo un furto aggravato all’interno di un supermercato. L’uomo, senza fissa dimora, era già destinatario di misure di prevenzione e divieti di dimora nella provincia. La revoca dell’asilo è stata richiesta per procedere all’espulsione. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Brescia, dove gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arresto un cittadino egiziano di 33 anni. L’uomo, senza fissa dimora, era titolare dello status di asilo politico ma già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di armi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, ruba all'Esselunga con un coltello a serramanico in tasca: arrestato 33enne

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