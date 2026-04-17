Rottamazione-quinquies | si avvicina la scadenza per le domande il 30 aprile Tasse

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che il termine per presentare le domande di adesione alla Rottamazione-quinquies scadrà il 30 aprile. La procedura riguarda i contribuenti interessati a definire i debiti tributari e le relative cartelle di pagamento. La scadenza si avvicina, e chi non dovesse rispettarla rischia di perdere la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste.

Di seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. A supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Rottamazione-quinquies: si avvicina la scadenza per le domande, il 30 aprile Tasse Notizie correlate Rottamazione quinquies in scadenza il 30 aprile, cosa rientra e chi è esclusoIl conto alla rovescia per la rottamazione quinquies è partito: la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di... Rottamazione quinquies, adesione entro il 30 aprile 2026: cosa rientraIl tempo per aderire alla Rottamazione quinquies va assottigliandosi: entro il 30 aprile 2026 bisogna inviare la domanda online per accedere alla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rottamazione quinquies, si avvicina la scadenza per le domande; Rottamazione quinquies, domanda verso la scadenza: l’AdER segnala i debiti inclusi; Rottamazione-quinquies 2026: scadenza imminente, ma i Comuni restano indietro; Rottamazione quinquies | novità su tasse locali e pagamenti. Rottamazione quinquies: il Senato valuta i correttiviRottamazione quinquies 2026: il Decreto Fiscale valuta la tolleranza di 5 giorni e l'estensione alle tasse locali. Scopri i requisiti e le scadenze ... quotidianodiragusa.it Conto alla rovescia per rottamazione quinquies, adesioni entro il 30 aprile(ANSA) - ROMA, 17 APR - Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate- ... tuttosport.com Rottamazione-quinquies, scade il 30 aprile: come fare domanda e quali debiti rientrano Le richieste esclusivamente online sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la prima scadenza fissata a luglio 2026 facebook