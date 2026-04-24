Il termine per aderire alla Rottamazione quinquies si avvicina: l’ultima data utile è il 30 aprile. Questa procedura permette a contribuenti, professionisti e imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso una definizione agevolata. Chi desidera usufruire di questa opportunità deve presentare domanda entro la scadenza stabilita, evitando eventuali conseguenze legate a ritardi o mancata conformità.

Ci siamo: il tempo per la Rottamazione quinquies sta per finire. Il 30 aprile è l’ultima chiamata per contribuenti, professionisti e imprese che vogliono regolarizzare la propria posizione fiscale sfruttando la nuova definizione agevolata. Una misura che consente di chiudere i conti con il Fisco a condizioni più favorevoli. Ma attenzione: la procedura è interamente online e richiede alcuni passaggi precisi. Rottamazione quinquies: cos’è e perché conviene. Nella Rottamazione quinquies rientrano tutte le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il principio alla base è semplice: il contribuente estingue il debito versando solo il capitale e alcune spese accessorie, mentre vengono azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio della riscossione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ultima chiamata per la Rottamazione quinquies: c’è tempo fino al 30 aprile

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