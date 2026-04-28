Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 28 aprile, il focus principale è stato sul Trono Over. La puntata si è aperta con la vicenda tra Cinzia Paolini e Marco, per poi spostarsi sulle vicende di Gemma Galgani, che si è trovata nuovamente delusa. Durante la trasmissione, Rosanna Siino ha minacciato di denunciare Alessio, mentre Gemma ha mostrato ancora una volta insoddisfazione per gli sviluppi delle sue storie.

La puntata del 28 aprile di Uomini e Donne è stata totalmente incentrata sul Trono Over. Si è partiti da Cinzia Paolini e Marco, per poi passare a Gemma Galgani, la quale ha subito un’altra scottante delusione. Rosanna Siino, poi, ha fatto una scenata contro Alessio Pili Stella, con tanto di minaccia di querela, mentre Massimo ed Elena hanno avuto un nuovo scontro. Amore platonico tra Cinzia Paolini e Marco, nuova delusione per Gemma Galgani Uomini e Donne. Cinzia Paolini e Marco hanno aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. I due si erano assentati nel corso della scorsa registrazione a causa di un ritardo del treno. Quest’oggi, quindi, hanno avuto la possibilità di raccontare come stia procedendo la loro relazione.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rosanna Siino minaccia Alessio di denunciarlo, Gemma Galgani di nuovo delusa a UeD

Notizie correlate

UeD anticipazioni settimana: Gemma Galgani ha un malore, Alessio sorprende RosannaLe anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 9 al 13 febbraio 2026 rivelano che per Gemma Galgani ci saranno dei momenti decisamente...

Drama tra Rosanna e Alessio a UeD, Gemma Galgani fa uno show, Gianni: “Non sta bene”La puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Rosanna Siino e Alessio Pili Stella.

Panoramica sull’argomento

Uomini e Donne, ancora lite tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella: il motivoNella puntata di martedì, Rosanna Siino torna al centro dell’attenzione nel Trono Over di Uomini e Donne, senza sedersi al centro dello studio. mondotv24.it

Chi è Rosanna Siino di Uomini e Donne | Scoppia la lite con Alessio Pili Stella: le chat scatenano tuttoChi è Rosanna Siino, dama di Uomini e Donne che discute nuovamente con Alessio Pili Stella. Rosanna Siino torna ad essere protagonista delle puntata del trono over di Uomini e Donne anche se non per u ... ilsussidiario.net