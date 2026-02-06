Drama tra Rosanna e Alessio a UeD Gemma Galgani fa uno show Gianni | Non sta bene
La puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne si apre con una scena tesa tra Rosanna e Alessio. I due litigano in studio, scambiandosi accuse pesanti. Gemma Galgani interviene, cercando di calmare gli animi, ma la tensione resta alta. Gianni, invece, commenta dicendo che Alessio non sta bene. La situazione continua a surriscaldarsi, con i protagonisti che non riescono a trovare un punto d'incontro.
La puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Successivamente, poi, si è passati ad altre tematiche inerenti il Trono Over, tra cui la frequentazione nata da poco tra Mauro, ex corteggiatore di Gemma Galgani, e Tiziana, ma non sono mancate le interferenze pungenti della torinese. Scontro di fuoco tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da un confronto tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Dopo lo sfogo della dama avuto in una scorsa puntata, i due hanno avuto un confronto fuori dallo studio. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Approfondimenti su Uomini e Donne Drama
Gemma Galgani fa battute piccanti a Mario Lenti a UeD, Cinzia torna e fa uno show
Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne, sono stati affrontati due temi principali.
Gemma Galgani visitata dal medico a UeD, Barbara De Santi fa uno show VIDEO
Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, emozioni a mille: Gemma Galgani, sentendosi poco bene, è stata visitata dal medico, mentre Barbara De Santi ha regalato uno spettacolo indimenticabile.
Ultime notizie su Uomini e Donne Drama
Argomenti discussi: Yellowstone, lo spin-off Marshals sconvolge i fan (e la polemica non si arresta).
Uomini e Donne, scoppia la lite tra Rosanna e Alessio Piti StellaScopri come Rosanna Sino si è rimessa in gioco a Uomini e Donne frequentando Alessio Pili Stella dopo la sua relazione passata. mondotv24.it
Rosanna Siino, chi è la dama di Uomini e donne/ Età, laurea, ex marito, figlie, Giuseppe e AlessioDall'età alle figlie, dalla laurea all'ex marito, ecco tutto quello che c'è da sapere su Rosanna Siino di Uomini e Donne. ilsussidiario.net
"Gemma, scusa se sono netta, ma lo faccio per affetto. Lo dico per farti capire" Maria De Filippi ha rimproverato Gemma Galgani a Uomini e Donne per il suo comportamento “ossessivo” nei confronti di Mario Lenti. Cosa è successo in puntata ieri e perché si p facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.