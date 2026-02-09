UeD anticipazioni settimana | Gemma Galgani ha un malore Alessio sorprende Rosanna

Nella prossima settimana di Uomini e Donne, Gemma Galgani finirà in ospedale dopo un malore improvviso in studio. La donna si sentirà male davanti a tutti, lasciando i presenti preoccupati. Nel frattempo, Alessio sorprenderà Rosanna con una scelta inaspettata. La situazione tra i protagonisti si fa sempre più tesa e ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 9 al 13 febbraio 2026 rivelano che per Gemma Galgani ci saranno dei momenti decisamente complicati, sta di fatto che la donna arriverà addirittura ad avere un malore a centro studio. Per quanto riguarda Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Al Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi prenderà una decisione importante. Gemma Galgani ha un malore al Trono Over di Uomini e Donne, sorprese e colpi di scena. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno blocchi molto movimentati, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. 🔗 Leggi su Tutto.tv

La puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne si apre con una scena tesa tra Rosanna e Alessio.

Nella prossima settimana di Uomini e Donne, Gemma Galgani si troverà di fronte a una decisione importante.

