Rosamaro al Parenti | il cinema sfida la violenza tra diritto e mito

Il 30 aprile, il Teatro Parenti di Milano ospiterà la proiezione del film Rosamaro. Dopo la visione, Fabio Roia e Marina Calloni terranno un dibattito sulla violenza sulle donne e sui diritti delle vittime. L’evento si inserisce in un percorso di riflessione sul rapporto tra diritto e rappresentazione della violenza nel cinema. La proiezione e il confronto si svolgono in un contesto di approfondimento pubblico sui temi sociali.

? Cosa sapere Il 30 aprile il Teatro Parenti di Milano ospita la proiezione del film Rosamaro.. Fabio Roia e Marina Calloni discutono di violenza sulle donne e diritti delle vittime.. Giovedì 30 aprile il Teatro Franco Parenti di Milano ospiterà la proiezione del film Rosamaro, opera diretta da Giuseppe Tesi che affronta le dinamiche della violenza sulle donne attraverso una lente che interroga le radici stesse dei comportamenti relazionali. Siamo qui al bar, mentre fuori la città corre, ma tra un paio di giorni il silenzio del cinema si spezzerà per lasciare spazio a una riflessione che non cerca di rassicurare nessuno. La serata al Parenti non sarà solo una semplice visione cinematografica, ma un momento di confronto istituzionale e accademico di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rosamaro al Parenti: il cinema sfida la violenza tra diritto e mito Notizie correlate Dalla vendetta al diritto: il mito greco sfida la giustizia modernaMercoledì 22 aprile, alle ore 17, la sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova ospiterà una lezione-spettacolo dal titolo Il ciottolo di Atena, un... K?ji Yakusho a Udine: la maratona di un mito tra umiltà e cinema? Cosa sapere K?ji Yakusho riceve il Gelso d'Oro al Far East Film Festival di Udine il 25 aprile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Al teatro Parenti 'Rosamaro', il film sulla violenza di genere; Rosamaro, in un film il copione della violenza sulle donne. Tra mostruosità, normalizzazione e... «Rosamaro», in un film il «copione» della violenza sulle donne. Tra mostruosità, normalizzazione e fascinazioneUn lungometraggio sperimenta una nuova forma di narrazione della violenza di genere: non racconto di storie ma indagine sul disagio emotivo e cognitivo che questa violenza genera anche nello spettator ... 27esimaora.corriere.it Al teatro Parenti 'Rosamaro', il film sulla violenza di genereScava nelle radici della violenza di genere intrecciando finzione e testimonianze reali il film Rosamaro, la violenza è un sasso che rotola velocemente, per la regia di Giuseppe Tesi, che verrà proi ... ansa.it Al teatro Parenti 'Rosamaro', il film sulla violenza di genere. Tra fiction e testimonianze reali, introdotto dal presidente del Tribunale di Milano #ANSA facebook