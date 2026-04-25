K?ji Yakusho a Udine | la maratona di un mito tra umiltà e cinema

L’attore giapponese riceverà il Gelso d’Oro al Far East Film Festival di Udine il 25 aprile. Dopo l’evento, proseguirà il tour con una tappa al Cinema Troisi di Roma il 29 aprile. La premiazione sarà l’occasione per celebrare la sua carriera nel cinema internazionale. Yakusho è noto per aver interpretato ruoli in numerosi film giapponesi e internazionali.

? Cosa sapere K?ji Yakusho riceve il Gelso d'Oro al Far East Film Festival di Udine il 25 aprile.. L'attore giapponese prosegue il tour con un appuntamento al Cinema Troisi di Roma il 29 aprile.. K?ji Yakusho riceve il Gelso d’Oro al Far East Film Festival di Udine, segnando un momento di riflessione profonda sulla capacità del cinema di rigenerare l’animo umano attraverso la condivisione del dolore. Il sabato 25 aprile 2026, alle ore 18:00, l’atmosfera nella stanza riservata per le interviste al festival è densa di una calma quasi meditativa. Tra la folla che circonda l’attore giapponese, vestito con un sobrio completo nero, il protagonista della pellicola cult Perfect Days di Wim Wenders accoglie i presenti con un sorriso autentico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - K?ji Yakusho a Udine: la maratona di un mito tra umiltà e cinema Notizie correlate K?ji Yakusho, oltre Perfect Days: "Il cinema nutre lo spirito e insegna la pace". IntervistaUn quarto d'ora d'incontro con l'attore giapponese, arrivato in Italia per il Far East Film Festival di Udine. Far East Film Festival 2026 | premio alla carriera a Yakusho KojiIl 25 aprile, in occasione del Far East Film Festival 2026, il grande Yakysho Koji sarà premiato con il Gelso d’Oro alla carriera. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Wim Wenders a Udine per omaggiare Koji Yakusho; Wim Wenders a Udine per consegna premio a Koji Yakusho; Wim Wenders a Udine: Perfect Days, Yakusho Koji e il Gelso d’Oro al FEFF 2026; Wim Wenders di Perfect Days, Gamera e 5 Cm al Secondo al Far East Film Festival di Udine. K?ji Yakusho, oltre Perfect Days: Il cinema nutre lo spirito e insegna la pace. IntervistaUn quarto d'ora d'intervista con K?ji Yakusho, arrivato in Italia per il Far East Film Festival di Udine. E dice a Movieplayer: dopo quarant'anni di carriera vorrei diventare bravo a recitare... ... movieplayer.it Questa sera parte ufficialmente il #FarEastFilmFestival28! Dal 24 aprile al 2 maggio, Udine torna ad essere la capitale del cinema dell’Estremo Oriente 76 film da 12 Paesi Fan Bingbing e Yakusho Koji ricevono il Gelso d’Oro alla Carriera E in città t - facebook.com facebook 1^Tv - Alle 21.20 "Perfect Days" di Wim Wenders con Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano | Tokyo. Le giornate di Hirayama, addetto alle pulizie dei bagni pubblici, sono scandite da una rassicurante routine, ma alcuni incontri imprevisti lo riconnetteranno x.com