Mercoledì 22 aprile alle 17 si terrà una lezione-spettacolo nella sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova, intitolata Il ciottolo di Atena. L’evento si propone di analizzare le origini della giustizia partendo dal mito eschileo, con un focus sulla transizione dalla vendetta al concetto di diritto. La presentazione è organizzata per offrire una riflessione sulle radici storiche e culturali di queste idee.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 17, la sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova ospiterà una lezione-spettacolo dal titolo Il ciottolo di Atena, un evento che mira a decodificare le radici della giustizia attraverso il mito eschileo. L’incontro, frutto della collaborazione tra il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Padova, l’Ordine degli Avvocati di Padova e l’Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità del Comune di Padova, vedrà protagonisti il professor Davide Melchiori e il professor Paolo Moro, con una messa in scena teatrale curata dalla compagnia vicentina Nautilus Cantiere Teatrale. Dalla vendetta privata al tribunale pubblico: la bussola del diritto moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla vendetta al diritto: il mito greco sfida la giustizia moderna

Notizie correlate

Le radici antiche di una giustizia più moderna: il mito di Oreste e i giudici scelti per sorteggioQuasi 2500 anni fa la giustizia smise di essere vendetta e divenne ragione ed equidistanza.

Al museo Barbella c'è Omnia Artis: tre conferenze-spettacolo sul mito greco e inaugurazioni di mostreL’associazione ArteMind organizza la sesta edizione della manifestazione Omnia Artis, patrocinata dal Comune di Chieti con direzione scientifica di...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Giustizia, vendetta e lirica: incontro con Cinzia Maroni; Medio Oriente: l’appello del Forum Terzo Settore per la pace e il diritto; Se il Rigoletto va a processo: a Macerata il diritto incontra l’opera lirica; il ciottolo di atena: mercoledì 22 aprile la lezione-spettacolo che indaga la metamorfosi della giustizia attraverso un viaggio immersivo nelle eumenidi.

Avellino. Nargi: nessuna vendetta, solo amore per la città #avellino #amministrative #politica #lauranargi #telenostra - facebook.com facebook