Romina Power ha dichiarato di essere certa che sua figlia Ylenia si trovi da qualche parte, affermando di sentirlo nel suo intimo. La cantante ha anche riferito di aver parlato con persone che affermano di possedere capacità soprannaturali, sostenendo di aver avuto sogni riguardanti la figlia. La donna ha sottolineato più volte di mantenere viva la speranza di ritrovarla.

"Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte.Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c'è più": così Romina Power si apre a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2 che torna martedì 28 aprile. "Quanto ha pesato la gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia nella vostra rottura?" domanda Fagnani sulla fine del matrimonio con Al Bano. "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è niente, non c'è un sostegno, allora le cose cambiano", la risposta dell'artista.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Romina Power non si arrende: “So che Ylenia è da qualche parte, lo sento”

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