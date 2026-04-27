Durante la trasmissione televisiva andata in onda martedì 28 aprile 2026, Romina Power ha parlato della scomparsa della propria figlia, Ylenia Carrisi, definendola ancora una storia di rapimenti e suggerendo che la ragazza si trovi da qualche parte. L’intervista ha toccato anche aspetti più leggeri, con l’artista vestita di bianco e con un ventaglio rainbow in mano, mentre si confrontava con la conduttrice sulla propria vita.

Ospite di Belve nella puntata in onda martedì 28 aprile 2026, alle 21.10, Romina Power – vestita di bianco e con un ventaglio rainbow in mano – si racconta a Francesca Fagnani su argomenti leggeri ma anche su capitoli dolorosi della sua vita, tra cui la scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi. Nelle anticipazioni dell’intervista, Francesca Fagnani introduce l’argomento con cautela: “Parlerei di Ylenia ma se non ha piacere non lo faccio” e Romina Power risponde subito: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri che vanno oltre questa dimensione. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belve, Romina Power: “Ylenia è da qualche parte, è una storia di rapimenti”

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L'ospite di questa sera sarà Romina Power! Ci vediamo alle 20.20 su #Rai3! #Kong x.com