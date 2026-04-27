Romina Power è intervenuta a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, per parlare della scomparsa della figlia, avvenuta molti anni fa. Durante l’intervista, ha detto di pensare che la ragazza sia ancora viva e si trovi da qualche parte, anche se non ci sono certezze. La cantante ha spiegato di pensare spesso alla figlia e di mantenere vivo il ricordo, senza entrare nei dettagli di eventuali sviluppi delle indagini.

Romina Power si apre a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani su alcuni momenti chiave della sua vita, ha deciso di parlare anche della scomparsa di Ylenia. L’episodio avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella rottura con Al Bano e Romina commenta: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e non c’è niente”. Dice però di considerare Ylenia ancora presente, da qualche parte, perché ha dei sogni e ha parlato con delle persone che hanno poteri soprannaturali. Romina Power a Belve Martedì 28 aprile su Raidue Francesca Fagnani intervisterà Romina Power. Belve torna e lo fa con un’anteprima dell’intervista che tocca punti delicati della vita della donna.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scomparsa di Ylenia Carrisi, i dubbi di Romina Power a Belve da Francesca Fagnani: "Per me è da qualche parte"

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