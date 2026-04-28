Nella puntata di questa sera di Belve, Romina Power interviene parlando del rapporto con Al Bano. La cantante afferma di aver pensato di trovare un sostegno saldo nell’artista, ma di aver invece scoperto che non c’era quella presenza. La conversazione si concentra sui loro anni di collaborazione e sui sentimenti di delusione che ne sono derivati. La discussione si svolge in modo diretto, senza l’uso di toni enfatici o giudizi.

Romina Power è tra le protagoniste della puntata di questa sera di Belve, in un’intervista che si rivela intensa e dolorosa, inevitabilmente, quando si parla della figlia Ylenia Carrisi, avuta nel 1970 e salita alla ribalta delle cronache, anche di oggi, per la sua misteriosa scomparsa a New Orleans. Romina non ha mai creduto alla sua morte, a differenza di Al Bano; da qui la rottura insanabile tra i due. Quando Francesca Fagnani le domanda “quanto ha pesato la gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia nella vostra rottura?”, la sua risposta è categorica: Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Romina Power non perdona Al Bano: “Pensavo di avere un pilastro vicino, invece non c’era niente”

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