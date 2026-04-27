Belve Romina Power e il matrimonio finito con Al Bano | Quando pensi di avere un pilastro e non c’è un sostegno allora le cose cambiano – Il video

Romina Power ha commentato pubblicamente il suo rapporto con Al Bano, affermando che, dopo molti anni di matrimonio, ha sentito la mancanza di un sostegno stabile e ha constatato come le cose cambino quando si perde un punto di riferimento. La cantante ha condiviso queste riflessioni attraverso un video, descrivendo il senso di vuoto che si prova quando ciò che si riteneva saldo non c’è più.

Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano. Lo confessa Romina Power, in un’intervista a Francesca Fagnani, per Belve in onda con l’ultima puntata (prima di Belve Crime), martedì in prima serata su Rai2. Racconta della fine del suo matrimonio con Al Bano, finito dopo la scomparsa della loro figlia Ylenia. «Ylenia? Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più. So che è da qualche parte, lo sento». «Parlerei di Ylenia ma se non ha piacere non lo faccio», spiega la giornalista. Romina Power risponde subito: « Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte ».🔗 Leggi su Open.online

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