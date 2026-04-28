Romina Power la confessione a Belve spiazza tutti | Ylenia non è morta…

A poche settimane dalla sua messa in onda, l’intervista a Romina Power su Rai2 ha fatto discutere, grazie alla sua confessione riguardo a Ylenia. La cantante ha dichiarato che non crede che la figlia sia morta, sorprendente precisazione che ha attirato l’attenzione di molti. La puntata di “Belve” ha così riacceso l’interesse su una vicenda che ha tenuto banco per anni, lasciando spazio a nuove domande.

Il ritorno di Belve su Rai2 riaccende i riflettori su una delle interviste più attese della stagione: quella a Romina Power. Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, l’artista ripercorre passaggi decisivi della propria vita pubblica e privata, intrecciando ricordi di gioventù, scelte professionali e la ferita ancora aperta legata alla scomparsa della figlia Ylenia. La puntata va in onda martedì 28 aprile e si inserisce nel format ormai consolidato del programma: domande dirette, tempi serrati e risposte che puntano al cuore dei fatti. Power affronta temi diversi tra loro, ma uniti da un filo comune: la necessità di dare un nome alle esperienze, anche quando restano irrisolte.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Romina Power, la confessione a Belve spiazza tutti: “Ylenia non è morta…” Notizie correlate “Nessuno dice che…”. Romina Power, la rivelazione sulla figlia Ylenia a BelveLa scomparsa di Ylenia Carrisi resta uno dei misteri più dolorosi e irrisolti della cronaca italiana. Leggi anche: Belve, Romina Power: “Ylenia è da qualche parte, è una storia di rapimenti” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Belve, gli ospiti della prossima puntata: da Sal Da Vinci a Romina Power; Romina Power, la confessione a Belve spiazza tutti: Ylenia non è morta…; Romina Power, la confessione a Belve spiazza tutti: Ylenia non è morta…; Romina Power a Belve? La Fagnani l’ha convinta. Romina Power e la confessione sulla notte passata con un famosissimo: chi è luiNon perdere l'ultima puntata di Belve del 28 aprile 2026. Romina Power si confessa a Francesca Fagnani: dagli anni lisergici con Keith Richards alla verità su Ylenia. piudonna.it Romina Power, la confessione a Belve spiazza tutti: Ylenia non è morta…Il palinsesto televisivo si prepara a riaccogliere uno dei formati più graffianti e iconici degli ultimi anni, capace di scardinare le difese dei protagonisti ... thesocialpost.it Romina Power: «Ylenia c’è. Lo sento nei miei sogni…» facebook Romina Power a Belve: «Ho provato l'Lsd ma non ricordo nulla. Ylenia Sempre con me» x.com