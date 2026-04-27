Nessuno dice che… Romina Power la rivelazione sulla figlia Ylenia a Belve

La scomparsa di Ylenia Carrisi resta uno dei misteri più dolorosi e irrisolti della cronaca italiana. Era il 1994 quando la giovane figlia di Romina Power e Al Bano fece perdere le proprie tracce a New Orleans, lasciando dietro di sé un vuoto che negli anni non si è mai colmato. Da allora, tra segnalazioni, ipotesi e ricerche, la verità non è mai emersa, trasformando quella vicenda in una ferita aperta per tutta la famiglia. >> Famiglia nel bosco, sulla vicenda interviene Romina Power: “Io so cosa significa” Nel corso del tempo, il ricordo di Ylenia è rimasto vivo non solo nei fan, ma soprattutto nelle parole della madre, che non ha mai smesso di credere in una verità diversa da quella ufficiale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Romina Power si racconta a Belve: da Ylenia ad Al Bano, fino alle confessioni sull’LsdUn’intervista intensa, a tratti sorprendente, quella di Romina Power a Belve, il programma cult di Francesca Fagnani.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Belve, Romina Power: So che mia figlia Ylenia è da qualche parte; Loredana Lecciso si sbottona, dai rapporti con Romina alla passione con Al Bano: Il desiderio gode di ottima salute; Belve, gli ospiti della prossima puntata: dal Sal Da Vinci a Romina Power; C'è un repertorio della Camorra? Offende chi mi ha votato. Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo.

Romina Power a Belve: Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parteROMA – Martedì 28 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20. Tra gli os ... dire.it

Romina Power a Belve: I film erotici? Avrei preferito non farli. Finì con Al Bano perché non era più il mio pilastroRomina Power si racconta a Belve di martedì 28 aprile, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e ... fanpage.it

“Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”. Romina Power si racconta a Belve di domani, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e le esperienze con Lsd e stupefacenti: - facebook.com facebook

L'ospite di questa sera sarà Romina Power! Ci vediamo alle 20.20 su #Rai3! #Kong x.com