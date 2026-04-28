Dopo la separazione da Al Bano, Romina Power ha scelto di mantenere riservata la propria vita privata, lasciando spazio a poche notizie ufficiali. Recentemente, si è parlato di un ex americano che avrebbe descritto come una persona simpatica, dolce e desiderosa di esplorare gli Stati Uniti in moto. La cantante si è così allontanata dall’attenzione mediatica, concentrandosi sulla propria privacy e sui progetti futuri.

Dopo la fine del matrimonio con Al Bano, che ha continuato a mantenere alta l’attenzione del gossip per via della storia con Loredana Lecciso, i riflettori si erano spenti su Romina Power, che ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Romina Power parla per la prima volta dell’ex americano. La cantante sarà stasera a Belve in onda su Raidue a partire dalle 21:40. Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati una coppia per circa trent’anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Ylenia (scomparsa nel 1993), Yari, Cristel e Romina Jr. Al tempo stesso i due hanno instaurato anche un sodalizio professionale realizzando evergreen come Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci Sarà, brano che ha trionfato al Festival di Sanremo 1984.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Romina Power, dopo Al Bano un ex americano: “Bello simpatico e dolce, voleva girassimo gli Stati Uniti in moto”

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