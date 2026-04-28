Romina Power a Belve si apre sulla figlia Ylenia | Credo sia da qualche parte

Romina Power è intervenuta a Belve, dove ha parlato della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Ha detto di credere che la figlia si trovi da qualche parte. La cantante ha anche menzionato come questa vicenda abbia influito sulla fine del suo rapporto con Albano, legata al dolore causato dalla scomparsa della ragazza. L'intervista si è concentrata su temi personali e sulla perdita che ha segnato la sua vita.

Romina Power si apre con Francesca Fagnani su un tema delicato: la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi e la fine del rapporto con Albano, minato dal dolore della vicenda che ha segnato entrambi. A Belve, nell’intervista in onda il 28 aprile, la cantante confessa: “Quando tu pensi di avere un pilastro vicino a te e di colpo arriva un momento in cui vuoi appoggiarti e non trovi niente, cambia tutto”. L’attrice e cantante lega la scomparsa della figlia ad una storia di rapimenti, sottolineando di aver avuto la sensazione che in passato lei ed Albano siano stati allontanati volutamente da New Orleans. Non parla di morte, tanto che da sempre dichiara di avere quattro figli: “Penso che lei sia da qualche parte.🔗 Leggi su 361magazine.com

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