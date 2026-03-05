Romeo e Giulietta | il Balletto di Milano porta in scena l' amore tragico dei giovani amanti

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7 marzo il Balletto di Milano porta sul palcoscenico del Teatro della Regina “Romeo e Giulietta”, la versione del grande classico della danza firmata da Federico Veratti e Marco Pesta. L’azione coreografica si dispiega in un susseguirsi di intensi pas de deux e trascinanti danze d’insieme, intrecciando virtuosismi della tradizione classica e suggestioni contemporanee. Un linguaggio coreutico ricco e sfaccettato che ripercorre con fedeltà e forza narrativa la vicenda dei due giovani amanti, esaltandone la profondità emotiva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Jesi, il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al PergolesiJesi (Ancona), 23 dicembre 2025 -Romeo e Giulietta: l’amore che sfida l’impossibile, eterno come la luce.

Firenze, in scena il balletto Romeo e Giulietta al Teatro VerdiFirenze, 11 gennaio 2026 - Domenica 18 gennaio alle ore 16,45 il Balletto di Milano porta in scena al Teatro Verdi ‘Romeo e Giulietta’, balletto in...

Cattolica, Teatro della Regina: il Balletto di Milano porta in scena Romeo e GiuliettaTutto pronto sabato 7 marzo, quando alle 21, il Balletto di Milano porterà sul palcoscenico del Teatro della Regina Romeo e Giulietta, la versione del grande ... chiamamicitta.it

Jesi, il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al PergolesiLa celebre tragedia di William Shakespeare rivive in danza grazie alla vibrante coreografia e ai costumi di Federico Veratti e alle scenografie di Marco Pesta Jesi (Ancona), 23 dicembre 2025 -Romeo e ... ilrestodelcarlino.it

AUDIZIONE BALLETTO DI MILANO Il Balletto di Milano indice una nuova audizione per danzatori uomini in vista della stagione 2026/2027.La selezione si terrà il 3 maggio 2026 alle h.10.30. Le candidature vanno inviate via email entro il 15 aprile. - facebook.com facebook