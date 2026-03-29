Everbyte gli sviluppatori che hanno reso labile il confine tra realtà e finzione

A quasi due anni dal suo lancio, Moonvale, il gioco investigativo per dispositivi mobili creato da Everbyte, continua a essere sotto i riflettori. L’app, che mescola elementi di realtà e finzione, ha ottenuto attenzione nel settore dei videogiochi grazie alla sua narrazione e alla sua interattività. La società ha sviluppato un prodotto che ha spinto i confini tra i due mondi, coinvolgendo i giocatori in un’esperienza immersiva.

Sono trascorsi quasi due anni dall’esordio di Moonvale, il thriller investigativo per mobile firmato Everbyte. Adesso, dopo un’attesa che ai fan più accaniti sarà apparsa infinita, è stato annunciato per l’11 aprile il rilascio del terzo episodio. Lo stesso entusiasmo che ha accompagnato Duskwood, il gioco di maggior successo dello studio di sviluppo, sembra guidare anche il suo successore. Nonostante le tempistiche dilatate tra un aggiornamento e l’altro l’interesse dei giocatori non accenna a sbiadire. Ma qual è il segreto di questo studio di sviluppo? Com’è possibile che un titolo nato e confinato nel formato mobile riesca a generare un coinvolgimento così profondo e duraturo? La bravura di Everbyte è davvero un segreto?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Everbyte, gli sviluppatori che hanno reso labile il confine tra realtà e finzione Articoli correlati Leggi anche: Quel labile confine tra colpa e innocenza Il Falsario: tra mafia, arte, finzione e realtà.Se non sapete cosa guardare il prossimo weekend, vi consiglio io un film: Il Falsario, su Netflix.