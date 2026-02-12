Truffe ad anziani | i Carabinieri ne sventano cinque in un solo pomeriggio

Questa mattina i Carabinieri di diverse città hanno sventato cinque tentativi di truffa ai danni di anziani in poche ore. Le vittime stavano per cadere in trappola quando i militari sono intervenuti in tempo, grazie anche ai consigli che hanno dato per riconoscere le truffe più comuni. Gli interventi hanno evitato che i raggiri si concretizzassero e hanno rafforzato l’attenzione su questo tipo di reati che colpiscono spesso le persone più vulnerabili.

Cinque tentativi di raggiro nel pomeriggio: vittime salvate grazie alla prontezza e ai consigli dell’Arma.. Nel pomeriggio di ieri, nei comuni di Venticano, Pietradefusi e Montefusco, sono state tentate almeno cinque truffe ai danni di altrettante persone anziane. La tecnica è quella oramai nota del c.d. “ finto carabinieri ” che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote od il figlio). Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell’interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno approfondito il tema delle truffe agli anziani durante un incontro al Centro Sociale Anziani.

