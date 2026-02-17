Mafia | reati di omicidio droga ed estorsioni a Caltanissetta | cinque arresti

I carabinieri di Mazzarino e Gela hanno arrestato cinque persone a Caltanissetta perché devono scontare pene per reati legati alla mafia. Le accuse includono omicidio, traffico di droga e estorsioni. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno sequestrato armi e droga durante le operazioni. Le condanne residue variano tra 10 anni e tre mesi di carcere. La retata mira a colpire un gruppo criminale attivo nella zona.

Cinque arresti dei carabinieri della Stazione di Mazzarino e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, a carico di imputati che devono scontare a vario titolo, pene residue che variano tra i 10 anni e i 3 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione dell'aggravante mafiosa, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonchè di estorsione e rapina. Gli arrestati (Marco Gesualdo, 36enne, Silvia Catania, di 35 anni, Ivan Dario Iannì, 35 anni; Vincenzo Iannì, 51 anni; Bartolomeo La Placa, 40enne), condotti in carcere.