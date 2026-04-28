Roma travolge il Bologna | Malen e El Aynaoui accendono il sogno top 4

Nella partita tra Roma e Bologna, la squadra ospite si è imposta con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Malen ed El Aynaoui. Con questa vittoria, la Roma ha totalizzato 61 punti, mantenendo il secondo posto nella classifica e restando a due punti dalla Juventus, attualmente quarta. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nel risultato finale, e i giallorossi continuano a inseguire la qualificazione in zona Champions League.

? Cosa sapere Malen ed El Aynaoui segnano per la Roma nel 2-0 contro il Bologna.. I giallorossi raggiungono 61 punti e restano a 2 dalla Juventus per il quarto posto.. Malen e El Aynaoui trascinano la Roma alla vittoria sul campo di Bologna con un netto 2-0, permettendo ai giallorossi di mantenere accesa la corsa per il quarto posto in Serie A durante la trentaresima giornata di campionato. Il successo ottenuto al Dall’Ara è fondamentale per la squadra guidata da Gasperini. Con tre successi consecutivi nelle trasferte, i giallorossi toccano quota 61 punti, distanziando virtualmente di 3 lunghezze il Como e restando a soli 2 punti dalla quarta posizione occupata dalla Juventus, che affronterà il Milan a San Siro nella serata di domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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