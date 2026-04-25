Bologna-Roma 0-2 | Malen ed El Aynaoui show Gasp batte Italiano

Nella partita tra Bologna e Roma, i giallorossi si sono imposti con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui. La squadra ospite ha controllato il gioco fin dai primi minuti, impedendo ai padroni di casa di sviluppare il loro ritmo. Malen, arrivato nel mercato di riparazione, ha segnato il primo gol, mentre El Aynaoui ha siglato il raddoppio. La gestione tattica di Gasperini ha influenzato l’andamento della partita.

La Roma vince per due a zero contro il Bologna grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui. Gasperini imbriglia la squadra di Italiano già dai primi minuti con i rossoblù incapaci di esprimere il proprio calcio e punge grazie al suo attaccante, Malen, L'olandese, arrivato soltanto nel mercato.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma-Stoccarda 2-0: gol e highlights | Europa League Notizie correlate Pagelle Bologna-Roma 0-2: Malen e El Aynaoui showLa Roma risponde presente nel momento più delicato della sua stagione e, nonostante il terremoto societario delle ultime ore, espugna il Renato... La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui: Gasperini si riavvicina alla ChampionsUno-due nel primo tempo e Bologna KO: la Roma di Gasperini vince e si prende tre punti pesantissimi per continuare a sperare nel 4° posto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bologna-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino verso la finale: gli incroci delle semifinali; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2), traversa di Orsolini. Bologna-Roma 0-2, le pagelle: Malen imprendibile (7,5), Finalmente El Aynaoui (7,5), Gasperini scorda Ranieri (7)La Roma si lascia alle spalle la polemica per l'addio di Ranieri e torna a vincere. Battuto due a zero il Bologna al Dall'Ara. Segnano Malen e El Aynaoui. La Juve è ora distante ... leggo.it Bologna-Roma 0-2 pagelle: la risposta di Malen alla conferma di Gasp, sorpresa Dybala, Juve a -2Serie A 2025-26, 34a giornata, Bologna-Roma, 0-2, i top e flop: Malen ed El Aynaoui realizzano un gol ed un assist a testa, perfetti Svilar, N'Dicka e Wesley. sport.virgilio.it Bologna-Roma 0-2: Gasperini ringrazia Malen ed El Aynaoui e sale a 2 punti dalla Champions (in attesa di Milan-Juve) - facebook.com facebook , I giallorossi vincono contro il Bologna con le reti di Malen e El Aynaoui nel primo tempo e accorciano sulla Juve che domenica sera affronterà il Milan a San Siro #Corrieredellosport #Bologna #Roma x.com