Nella partita tra Bologna e Roma, i giallorossi sono riusciti a ottenere una vittoria per 2-0, grazie alle reti di Malen e El Aynaoui. La sfida si è disputata allo stadio Renato Dall’Ara e si è svolta in un momento difficile per la società di appartenenza della squadra locale, con alcune recenti tensioni interne. Non sono stati segnalati infortuni o episodi controversi durante il match.

La Roma risponde presente nel momento più delicato della sua stagione e, nonostante il terremoto societario delle ultime ore, espugna il Renato Dall’Ara con un solido 2-0. La squadra di Gian Piero Gasperini lancia un segnale chiaro alla corsa Champions League, piegando un Bologna apparso troppo fragile in fase difensiva nel primo tempo e sfortunato nella ripresa. A decidere l’incontro sono stati i due uomini più in forma del momento: Donyell Malen, ormai un “Terminator” implacabile, e la sorpresa Neil El Aynaoui, autore di una prestazione totale condita da gol e assist. La sintesi di Bologna-Roma. Il match si sblocca già al 7?, quando un contropiede perfetto orchestrato dai giallorossi permette a El Aynaoui di servire in profondità Malen: l’olandese, scattato sul filo del fuorigioco, fredda Ravaglia con precisione chirurgica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pagelle Bologna-Roma 0-2: Malen e El Aynaoui show

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