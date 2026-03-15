Nella mattinata del 15 marzo 2026, la Roma si trova di fronte a un momento cruciale nella sua gestione sportiva. Gasperini, allenatore della squadra, presenta il suo trittico di verità, mentre Robinio Vaz, giocatore, rischia di giocare un ruolo decisivo nel futuro del club. La giornata si svolge in un clima di attesa e tensione, con le decisioni che potrebbero influenzare le prossime settimane.

Nella mattinata di oggi, 15 marzo 2026, la Roma si risveglia dinanzi a uno degli snodi più critici della propria gestione sportiva. Con la sfida contro il Como alle porte, il tecnico Gasperini inaugura una settimana di passione che vedrà i giallorossi impegnati in sette giorni contro lariani, Bologna e Lecce: un trittico che definirà le velleità di alta classifica del sodalizio capitolino. L’imperativo, dettato dallo stesso allenatore meno di una settimana fa, è cristallino: «Dobbiamo mantenere il quarto posto prima della sosta per le nazionali», una missione resa complessa da un rendimento esterno che, negli ultimi due mesi, ha assunto i contorni di una vera e propria crisi d’identità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Crocevia Roma: il trittico verità di Gasperini e l’azzardo Robinio Vaz

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