Roma Lecce 1-0 | Gasperini aggancia la Juve All’Olimpico decide Robinio Vaz

Roma Lecce 1-0: Gasperini aggancia la Juve. All’Olimpico, contro un buon Lecce, decide Robinio Vaz. Reazione giallorossa dopo l’Europa League. La Roma reagisce prontamente dopo l’uscita dall’Europa League, superando di misura il Lecce per 1-0 e agganciando ufficialmente la Juventus al quinto posto in classifica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su un avversario solido e ben organizzato, che ha venduto cara la pelle fino all’ultimo minuto. Dopo un primo tempo a reti bianche, caratterizzato dal rammarico per un gol annullato a Pisilli a causa di una posizione di fuorigioco di Pellegrini, la svolta è arrivata nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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