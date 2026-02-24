Procedimento per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione | oggi la prima udienza in tribunale

Un procedimento per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione ha portato all’udienza di oggi, presieduta dal giudice Scarlato. Alla sbarra si trovano persone accusate di aver gestito un giro di sfruttamento, con testimonianze che hanno ricostruito le modalità operative. La discussione si è concentrata sulle accuse e sui ruoli dei singoli coinvolti, mentre in aula sono stati presentati alcuni documenti chiave. La prossima fase del processo è attesa a breve.

Si è svolta oggi la prima udienza collegiale presieduta dal giudice Scarlato, nell'ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzato allo sfruttamento della prostituzione.Erano presenti il nuovo difensore Pietro Pasquale, subentrato di recente nella rappresentanza legale di uno degli imputati, e gli avvocati Leopoldo Catena e Alberico Galluccio. Nel corso dell'udienza, l'avvocato Catena e l'avvocato Galluccio, hanno chiesto di reiterare un'eccezione preliminare, sottolineando che il procedimento in corso trae origine da un filone di un precedente fascicolo per associazione per delinquere finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, concluso con archiviazione.

