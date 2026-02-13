Manchester City-Salford City FA Cup 14-02-2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa volta tocca a Manchester City e Salford City incontrarsi nella FA Cup, al quarto turno. Le due squadre si sfidano di nuovo a poco più di un anno dalla loro ultima sfida, ma questa volta in una fase diversa della competizione. I City, che sono tra i grandi favoriti, cercano di avanzare, mentre gli Ammies di Salford, ancora in League 2, puntano ai playoff dopo averli sfiorati la scorsa stagione. La partita si gioca domenica alle 16:00 e c’è grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Manchester City e Salford City curiosamente si ritrovano poco più di un anno dopo, questa volta al quarto turno di FA CUP e non al terzo, con gli Ammies che militano sempre in League 2 dove puntano ai playoff dopo averli sfiorati nella stagione scorsa. L'11 gennaio 2025 finì 8-0 con una tripletta di James McAtee,.

