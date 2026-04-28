Un uomo di 23 anni proveniente dalla Campania è stato arrestato e si trova in carcere con un’ordinanza di custodia cautelare. È accusato di aver preso parte a una truffa nel centro di Roma, dove si era finto un carabiniere per ingannare un’anziana. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane e il procedimento giudiziario è ancora in corso.

Un giovane campano arrestato per una truffa in centro a Roma: fingeva di essere un carabiniere per estorcere denaro. Un giovane originario della Campania è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accusato di aver partecipato a una truffa ai danni di un’anziana nel centro di Roma. Questa truffa è riconducibile al noto metodo del finto carabiniere. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, al termine di un’indagine che ha visto il coordinamento della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave – e il coinvolgimento della polizia di Stato, insieme alla polizia locale di Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: si finge carabiniere per raggirare un’anziana, custodia cautelare per 23enne

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