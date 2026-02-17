Roma | si finge un carabiniere per rapinare un’anziana di Segni arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni ha travisato la divisa dei carabinieri e ha rapinato un’anziana a Segni, un paese vicino a Roma. La vittima, che aveva aperto la porta pensando fosse un ufficiale in servizio, ha consegnato soldi e oggetti di valore. Gli agenti hanno arrestato il sospetto dopo aver raccolto testimonianze e analizzato le telecamere di sorveglianza.

Un uomo si è finto carabiniere per rapinare un'anziana a Segni, un comune situato in provincia di Roma. Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Colleferro, in collaborazione con i colleghi della stazione di Segni e con l'ausilio dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne di origini campane. L'accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata in concorso con soggetti ancora in fase di identificazione. Dettagli sull'episodio di rapina. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura, in seguito a indagini condotte dai carabinieri di Colleferro.