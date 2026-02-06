Saïd El Mala si presenta come il nuovo talento della Bundesliga. Il giovane del Colonia ha appena ottenuto una carta 87 OVR, che fa gola a chi cerca un giocatore rapido e agile sulla fascia sinistra o sulla trequarti. La collezione gratuita si arricchisce così di un nome promettente, pronto a fare la differenza in campo.

Un nuovo talento della Bundesliga si aggiunge alla collezione gratuita! Saïd El Mala, giovane promessa del Colonia, arriva con una carta 87 OVR estremamente interessante per chi cerca agilità e velocità sulla fascia sinistra o sulla trequarti. Analisi della Carta: Velocità e Dribbling. El Mala si presenta come un esterno d’attacco tecnico e molto rapido, capace di saltare l’uomo grazie a statistiche di movimento eccellenti. Velocità (91) e Dribbling (90): Le sue armi principali. È una carta molto fluida palla al piede, perfetta per chi ama puntare l’area partendo largo.. Skill e Piede Debole (4 4 ): Un pacchetto completo che lo rende affidabile sia nelle giocate di classe che nelle conclusioni con entrambi i piedi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Stelle del Futuro: Saïd El Mala

Disponibile per soli 4 giorni, l'obiettivo "I Maestri del Calcio: Rush Flash" consente di ottenere Wilfried Zaha, attaccante della Costa d'Avorio con 85 OVR e 5 Stelle Mosse Abilità.

