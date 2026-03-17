Una banda armata ha fatto irruzione nella villa del centrocampista della Roma nella zona di Castel Fusano durante la notte, sequestrando Neil El Aynaoui. L'assalto ha causato scompiglio e paura tra i presenti. La polizia è intervenuta sul posto e sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra informazione sui responsabili o sui motivi dell'azione.

Notte di terrore per Neil El Aynaoui: una banda armata ha assaltato la villa del centrocampista della Roma in zona Castel Fusano. Intorno alle 3:00, un commando composto da sei uomini con il volto coperto e abiti scuri ha fatto irruzione nell’abitazione dopo aver divelto una grata del salone. I malviventi, armati di pistola, hanno neutralizzato immediatamente i presenti, segregando in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la rispettiva partner, per agire indisturbati all’interno della residenza. Il bottino della rapina è ingente: i rapinatori hanno sottratto gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, un orologio di lusso marca Rolex e diverse borse griffate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Rapina shock El Aynaoui: banda armata sequestra il giocatore della Roma

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