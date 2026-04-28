Roma sgombero del centro sociale Laurentino 38 | antagonisti asserragliati sul tetto

Da liberoquotidiano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Roma è iniziato lo sgombero del centro sociale Laurentino 38, con circa 40 antagonisti all’interno che hanno tentato di bloccare l’ingresso delle forze dell’ordine. La struttura è stata circondata dalle forze dell’ordine e alcuni antagonisti si sono asserragliati sul tetto, creando una situazione di tensione. L’operazione continua mentre si cerca di gestire la presenza all’interno dell’edificio.

È in corso da stamani, martedì 28 aprile, lo sgombero del centro sociale Laurentino 38, a Roma. Nella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine hanno cercato di impedirne l'accesso. Sul pasto personale e primo dirigente della Digos di Roma, agenti del Reparto mobile, personale commissariato. Non si registrano tensioni tra forze dell'ordine e gli occupanti all'interno dell'immobile. In questo momento la situazione è in stallo perché gli occupanti insieme con esponenti del municipio e delle forze dell’ordine stanno trattando per trovare una soluzione per una famiglia in difficoltà ospitata nei locali del centro sociale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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