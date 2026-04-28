Roma sgombero del centro sociale Laurentino 38 | antagonisti asserragliati sul tetto

Stamattina a Roma è iniziato lo sgombero del centro sociale Laurentino 38, con circa 40 antagonisti all’interno che hanno tentato di bloccare l’ingresso delle forze dell’ordine. La struttura è stata circondata dalle forze dell’ordine e alcuni antagonisti si sono asserragliati sul tetto, creando una situazione di tensione. L’operazione continua mentre si cerca di gestire la presenza all’interno dell’edificio.

È in corso da stamani, martedì 28 aprile, lo sgombero del centro sociale Laurentino 38, a Roma. Nella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine hanno cercato di impedirne l'accesso. Sul pasto personale e primo dirigente della Digos di Roma, agenti del Reparto mobile, personale commissariato. Non si registrano tensioni tra forze dell'ordine e gli occupanti all'interno dell'immobile. In questo momento la situazione è in stallo perché gli occupanti insieme con esponenti del municipio e delle forze dell’ordine stanno trattando per trovare una soluzione per una famiglia in difficoltà ospitata nei locali del centro sociale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto Notizie correlate A Roma in corso lo sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto (video)Dopo 35 anni di occupazione abusiva, è in corso a Roma lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro sociale; Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tetto; Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anni; Sgombero in corso al Laurentino 38, le immagini dal quartiere. Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni ... fanpage.it A Roma lo sgombero del centro sociale Laurentino 38, il videoLe operazioni sono scattate nelle prime ore del mattino. msn.com Lega Serie A. augustseptemberov · Silver Night. A wild match in Roma! 6 gol in #LazioUdinese facebook Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru x.com