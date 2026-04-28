A Roma, sono in corso le operazioni di sgombero del centro sociale Laurentino 38, occupato illegalmente da circa 35 anni. All’alba, le forze dell’ordine, composte da Digos e agenti del reparto mobile, sono intervenute per liberare l’edificio. Al momento dell’intervento, circa quaranta militanti si trovavano sulla struttura, alcuni dei quali si sono asserragliati sul tetto, come mostrano anche alcuni video.

Dopo 35 anni di occupazione abusiva, è in corso a Roma lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. All’alba di oggi Digos e agenti del reparto mobile sono arrivati per liberare la struttura, dove hanno trovato una quarantina di militanti asserragliati. Allo stato attuale non si registrano incidenti. Lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. A dare notizia dello sgombero in corso sono stati gli stessi autonomi, in un comunicato in cui hanno riferito di essersi asserragliati sul tetto del Sesto Ponte occupato e con il quale hanno lanciato una chiamata «a raggiungerci in via Domenico Giuliotti», annunciando che «non gli regaliamo nulla, non gli regaliamo il posto dove sogniamo e lottiamo, non gli regaliamo una sola lacrima.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Roma in corso lo sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto (video)

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