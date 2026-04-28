Roma rivoluzione attacco | Gasperini prenota Nusa e sfida le big per Brandt

Dopo la partita di Bologna, il tecnico della Roma ha annunciato le sue scelte per le prossime gare, confermando Nusa come possibile titolare e mettendo in chiaro di voler affrontare le grandi squadre con una formazione specifica. La comunicazione del mister ha attirato l’attenzione sui movimenti di mercato e sulle scelte di formazione per le sfide successive. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, e le indicazioni sono chiare.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il tecnico esige garanzie tecniche per il nuovo corso mentre si prepara il colpo Antonio Nusa dal Lipsia. Le scintille del post-partita di Bologna non lasciano spazio a interpretazioni: il futuro della Roma passerà esclusivamente attraverso le condizioni dettate da Gian Piero Gasperini. L’allenatore di Grugliasco, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ha rivendicato con forza la propria autonomia decisionale, evidenziando come la sua permanenza sia legata a doppio filo alla possibilità di elevare la qualità complessiva della rosa. Secondo il tecnico, la sua posizione di responsabile dell’area tecnica deve essere sostenuta da una credibilità operativa che si traduca in investimenti mirati sul mercato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rivoluzione attacco: Gasperini prenota Nusa e sfida le big per Brandt Notizie correlate Calciomercato Roma, suggestione Brandt: sfida all’Inter e alle big d’EuropaIl futuro di Julian Brandt sembra essere sempre più lontano dal Signal Iduna Park, scatenando una vera e propria asta internazionale che coinvolge i... Leggi anche: La rivoluzione silenziosa di Gasperini: la Roma blinda la difesa e prenota l’Europa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, il diktat di Gasperini: le 3 condizioni per restare in giallorosso e il duello con Ranieri; Roma, ora il mercato per Gasp: tanti in bilico, in attacco sarà rivoluzione. Tre rinnovi in vista; Ds Roma: Gasperini-Ranieri? Abbiamo tutti lo stesso obiettivo! La proprietà parla con i fatti; Gasperini: Ranieri? Mai partecipato alla macchina del fango. Con Massara non c'è feeling, Dybala rientra, ma... Roma, Gasperini ridisegna l’attacco: Nusa è il primo obiettivoA fine stagione quasi tutti gli attaccanti andranno via. Gasperini punta il norvegese del Lipsia per la ricostruzione. siamolaroma.it Roma, Gasperini cambia il futuro di Pellegrini ma non di Dybala. E i Friedkin tentano lo scippo al NapoliGasperini detta la linea sul futuro di Pellegrini, mentre Dybala resta in bilico. I Friedkin intanto accelerano per il nuovo ds e puntano un nome dal Napoli. sport.virgilio.it TANTI PROTAGONISTI, MA... Donyell Malen, sempre più trascinatore della Roma, Federico Dimarco, ormai inarrestabile in termini di assist, Arthur Atta, palesemente pronto per spiccare il volo verso una big e tanti altri protagonisti del weekend del 25 aprile in - facebook.com facebook Roma capitale dell'odio online: "record" per antisemitismo e contenuti prodotti da donne. I dati ift.tt/RqMfVve x.com