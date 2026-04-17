A margine di un incontro alla Camera, Giuseppe Conte ha criticato le recenti riforme e le misure sulla sicurezza adottate dal governo, sostenendo che queste decisioni hanno un impatto diretto sulle bollette energetiche. Il leader dell'opposizione ha espresso riserve sulle conseguenze economiche delle politiche in atto, senza però entrare in dettagli specifici. La discussione si inserisce nel clima di tensione tra le forze politiche sul tema delle misure di sicurezza e delle ripercussioni sui cittadini.

A margine di un incontro tenutosi presso la Camera, Giuseppe Conte ha puntato il dito contro l’operato del governo Meloni, sostenendo che le difficoltà economiche legate ai costi della vita e alle bollette energetiche siano la conseguenza diretta delle scelte compiute dall’attuale esecutivo in ambito di sicurezza e politica estera. Secondo il leader del M5S, l’attuale gestione del potere starebbe attuando una vera e propria restaurazione attraverso una serie di interventi mirati a smantellare le regole vigenti. Le riforme legislative e l’impatto sulla giustizia. Il percorso di cambiamento descritto da Conte tocca punti nevralgici del sistema normativo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte attacca Meloni: riforme e sicurezza pesano sulle bollette

Conte a Meloni: Siete il governo delle tasse

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