Decreto Bollette | favorite le fonti fossili

Il governo italiano ha proposto un decreto che, secondo alcuni esperti, potrebbe favorire le fonti fossili e mettere a rischio gli obiettivi climatici nazionali. La bozza, infatti, prevede misure di sostegno alle centrali a carbone e gas, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici per le famiglie. Tuttavia, questa scelta rischia di rallentare gli investimenti nelle energie rinnovabili, già in difficoltà. La proposta ha suscitato molte critiche tra ambientalisti e opposizioni, che chiedono alternative più sostenibili.

Decreto Bollette: La Svolta Fossile che Mette a Rischio gli Obiettivi Climatici Italiani. Il governo italiano sta valutando un decreto per ridurre il peso delle bollette energetiche, ma la bozza solleva preoccupazioni per un possibile favoreggiamento delle fonti fossili. La discussione, avvenuta a Roma il 17 febbraio 2026, ruota attorno a meccanismi di rimborso per i produttori di energia elettrica da gas che potrebbero compromettere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea. L’intervento mira ad alleggerire il carico economico su famiglie e imprese, ma con potenziali effetti negativi sulla sostenibilità delle politiche climatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Tg Green 29 gennaio 2026 – Il solare e l'eolico superano le fonti fossiliL’Unione europea ora produce più energia elettrica con il solare e l’eolico che con le fonti fossili. Nella Ue eolico e solare generano più elettricità delle fonti fossili. L’instabilità geopolitica non ferma il sorpasso storicoNel 2025, per la prima volta nell’Unione Europea, le fonti di energia rinnovabile come eolico e solare hanno superato le fonti fossili nella produzione di elettricità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Decreto bollette, 90 euro di bonus agli indigenti. Si punta a tagliare il prezzo dell’elettricità; Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi; Bollette, sconti insostenibili. L’altolà dei produttori al decreto; Decreto bollette, manca l’intesa. Proteste da Lega e produttori. Decreto Bollette: favorite le fonti fossiliPer il Coordinamento FREE servono scelte più coerenti con la decarbonizzazione e la tutela dei consumatori. rinnovabili.it Decreto bollette 2026: 90 euro extra per chi ha il bonus sociale e nuovi aiuti fino a ISEE 25.000 euroNuove misure in arrivo contro il caro-energia. Il CdM convocato per il 18 febbraio dovrebbe approvare un decreto bollette. Le ultime. termometropolitico.it Il Governo prepara il decreto Bollette: cosa si prospetta per famiglie e imprese x.com Ieri sera, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha lasciato in anticipo la riunione di maggioranza convocata a Palazzo Chigi per parlare del decreto Bollette e delle altre priorità della legislatura, per preparare il discorso che questa mattina farà prima nell’aula facebook