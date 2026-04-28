Roma | ospite segnalato e registrato in ritardo stop di 7 giorni a un affittacamere

A Roma, un affittacamere situato nella zona di via Veneto ha ricevuto una sospensione di sette giorni della licenza dopo che uno degli ospiti è stato segnalato e registrato in ritardo. La procedura di registrazione, che avrebbe dovuto essere effettuata tempestivamente, non è stata completata nel rispetto delle regole previste. La decisione è stata presa dalle autorità competenti in seguito al controllo.

Una registrazione tardiva degli ospiti ha portato alla sospensione della licenza per sette giorni al titolare di un affittacamere situato nella zona di via Veneto, a Roma. Questo provvedimento è stato adottato dal Questore al termine di un’attività condotta dalla polizia di Stato. Accertamenti e segnalazione. Gli accertamenti sono stati avviati a seguito di una segnalazione proveniente dal sistema “Alloggiati web”, che ha messo in evidenza la presenza all’interno della struttura di una persona destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo. Gli agenti del commissariato Castro Pretorio, intervenuti per effettuare le necessarie verifiche, hanno constatato che l’uomo era stato registrato soltanto in un secondo momento, nonostante avesse già soggiornato nella struttura per tre giorni.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: ospite segnalato e registrato in ritardo, stop di 7 giorni a un affittacamere Notizie correlate Leggi anche: Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare I ladri entrano nell’affittacamere, messi in fuga dalle urla di un ospiteCivitanova, 7 aprile 2026 – Tentato furto in un affittacamere di Civitanova, i malviventi messi in fuga da un ospite che ha cominciato a urlare. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare; Affittacamere chiuso a Roma: ospite ricercato dalla polizia registrato in ritardo, scattano i sigilli; Cliente trovato morto in un affittacamere a due passi dal Vaticano: scoperti ospiti non registrati; Dl sicurezza: Mantovano 'coperture per decreto ad hoc ci sono'. Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolareUn ritardo che è stato fatale per il titolare di un b&b di Roma. Doppio intervento della polizia di Stato, che ha rintracciato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a Bergamo e sospeso per ... romatoday.it Affittacamere chiuso a Roma: ospite ricercato dalla polizia registrato in ritardo, scattano i sigilliUn errore nella registrazione degli ospiti può costare caro. A Roma, un affittacamere è stato chiuso per sette giorni dopo aver comunicato in ritardo la presenza di un cliente risultato ricercato per ... msn.com A12, chiude un tratto per lavori. Tutti i dettagli https://canaledieci.it/2026/04/28/a12-roma-civitavecchia-sul-litorale-tratto-chiuso-per-lavori-data-orari-e-percorso-alternativo/ facebook Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare ift.tt/flWvA7Y x.com