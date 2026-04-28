Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma | licenza sospesa al titolare

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, la polizia ha effettuato due interventi in un affittacamere, trovando un uomo ricercato con un ordine di carcerazione a Bergamo. Il titolare della struttura ha ricevuto una sospensione di una settimana dell’attività, mentre l’uomo è stato condotto in carcere. La scoperta si è verificata nell’ambito di controlli sulla presenza di persone ricercate e sull’operato delle strutture ricettive.

Un ritardo che è stato fatale per il titolare di un b&b di Roma. Doppio intervento della polizia di Stato, che ha rintracciato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a Bergamo e sospeso per una settimana l’affittacamere che lo aveva ospitato nella Capitale.Registrazione in ritardoChi.🔗 Leggi su Romatoday.it

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