Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma | licenza sospesa al titolare

A Roma, la polizia ha effettuato due interventi in un affittacamere, trovando un uomo ricercato con un ordine di carcerazione a Bergamo. Il titolare della struttura ha ricevuto una sospensione di una settimana dell’attività, mentre l’uomo è stato condotto in carcere. La scoperta si è verificata nell’ambito di controlli sulla presenza di persone ricercate e sull’operato delle strutture ricettive.

Un ritardo che è stato fatale per il titolare di un b&b di Roma. Doppio intervento della polizia di Stato, che ha rintracciato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a Bergamo e sospeso per una settimana l’affittacamere che lo aveva ospitato nella Capitale.Registrazione in ritardoChi.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma: sospesa licenza struttura ricettiva Termini e scoperto secondo affittacamere abusivoOperazione dei carabinieri a Roma: sospesa licenza di una struttura per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Controlli in forza al Bire e licenza sospesa, il titolare non ci sta: "locale più sicuro della città"Personale della Questura e della Polizia locale, effettivi dei carabinieri, della Guardia di finanza (presente pure con le unità cinofile),... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare; Affittacamere chiuso a Roma: ospite ricercato dalla polizia registrato in ritardo, scattano i sigilli. Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolareUn ritardo che è stato fatale per il titolare di un b&b di Roma. Doppio intervento della polizia di Stato, che ha rintracciato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a Bergamo e sospeso per ... romatoday.it Affittacamere chiuso a Roma: ospite ricercato dalla polizia registrato in ritardo, scattano i sigilliUn errore nella registrazione degli ospiti può costare caro. A Roma, un affittacamere è stato chiuso per sette giorni dopo aver comunicato in ritardo la presenza di un ... ilmessaggero.it Il 44enne era ricercato in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi lo scorso marzo: per un furto aggravato a un esercizio commerciale e per una condanna definitiva a cinque anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio https://nap.li/gdfq - facebook.com facebook