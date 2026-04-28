Roma ospitalità migranti in crisi | solo 3 nuovi accoglienze nel 2026

Nel primo trimestre del 2026, la città ha accolto appena tre migranti attraverso il bando comunale Refugees Welcome. La mancanza di incentivi economici ha impedito un aumento delle nuove inserzioni e ha contribuito a una situazione di crisi nell'ospitalità dei migranti. Questa scarsità di nuove accoglienze riflette le difficoltà attuali nel sistema di integrazione locale.

? Cosa sapere Roma registra solo tre nuovi inserimenti di migranti nel primo trimestre 2026.. L'assenza di incentivi economici per le famiglie ostacola il bando comunale Refugees Welcome.. Tra gennaio e marzo 2026, il bando di Roma per l’accoglienza dei migranti ha portato alla realtà solo tre nuove convivenze, con una media mensile che evidenzia le difficoltà di un progetto basato sull’ospitalità gratuita nelle abitazioni private. L’iniziativa, promossa dal Comune di Roma attraverso un accordo con l’associazione Refugees Welcome Italia valido fino al 31 dicembre 2028, mira a inserire singoli individui o nuclei familiari monogenitoriali in contesti domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, ospitalità migranti in crisi: solo 3 nuovi accoglienze nel 2026 Notizie correlate Leggi anche: Caso migranti, Tommaso Rinaldi: “Eppure non ricordo un solo episodio violento legato ai migranti a Manfredonia” Leggi anche: Migranti, l’Italia con Grecia, Cipro e Malta: prevenire nuova crisi come nel 2015 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Migranti, la mappa del fenomeno su Roma: Nessuna emergenza ma la sindaca collabori; Roma, Prendi un migrante gratis in casa: bando flop, 3 adesioni in 3 mesi; Migranti gratis a casa dei romani, nel 2026 sono state attivate tre convivenze; Il Papa: come pastore non posso essere a favore della guerra, troppi innocenti morti. Migranti gratis a casa dei romani, nel 2026 sono state attivate tre convivenzeLa consigliera di FdI, Maria Cristina Masi, ha chiesto un report sull'attività dei primi tre mesi dell'anno a Refugees Welcome Italia, l'associazione che cura il progetto voluto dal Comune di Roma ... romatoday.it Roma, Prendi un migrante gratis in casa: bando flop, tre adesioni in tre mesiFa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa ... iltempo.it Torna il Campo da Tennis a Piazza del Popolo Per il terzo anno consecutivo, il campo da tennis è stato allestito a Piazza del Popolo grazie a Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e a Federtennis, in occasione degli Inte - facebook.com facebook "La tratta delle bianche a Roma non è mai esistita": la svolta della Commissione Orlandi ift.tt/OD1ys7Y x.com