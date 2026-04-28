La Roma sta cercando un nuovo Direttore Sportivo in seguito alla possibile partenza di Massara. La società sta valutando diverse opzioni e ha avviato una selezione tra quattro candidati. La decisione finale dipende dall’esito delle trattative e dalle eventuali offerte ricevute. La decisione sulla scelta del nuovo responsabile sportivo sarà comunicata nelle prossime settimane.

La Roma è al lavoro per individuare il nuovo Direttore Sportivo nel caso in cui l’ addio di Massara dovesse effettivamente concretizzarsi. La scelta sarà fondamentale per impostare il prossimo mercato e dare continuità al progetto tecnico e sul tavolo giallorosso ci sarebbero diversi profili di alto livello. Tra i nomi più caldi figurano Giuntoli e D’amico, dirigenti già affermati, ma restano vive anche le piste che portano a Paratici e Manna. I candidati in corsa. Secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio, la società sta valutando figure con esperienza sia sul piano internazionale che nello scouting. Giuntoli e D’amico rappresentano profili consolidati, capaci di lavorare sulla costruzione della rosa e sulla valorizzazione dei giocatori in linea con l’allenatore.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nuovo DS cercasi: corsa a quattro per il post Massara

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