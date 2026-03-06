Roma Ombra Giuntoli su Massara | il DS avvistato nella Capitale

Nella capitale, un dirigente del settore sportivo è stato avvistato mentre si trovava in città. Si tratta di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo, che sarebbe stato visto nelle vicinanze di Frederic Massara, attuale responsabile delle operazioni sportive. La presenza di Giuntoli a Roma ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche del club. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

Valzer Dirigenziale a Trigoria: i Friedkin valutano l'ex Juve per il dopo-Massara. Asse caldissimo con Gasperini. Il valzer dei direttori sportivi scuote le fondamenta di Trigoria: l'ombra di Cristiano Giuntoli si allunga sulla scrivania di Frederic Massara. Nonostante la rincorsa al quarto posto — obiettivo vitale per i bilanci dei Friedkin e la riconferma del progetto Gasperini — la stabilità dell'attuale management giallorosso è minata da indiscrezioni sempre più insistenti. L'ex architetto di Napoli e Juventus, attualmente senza...