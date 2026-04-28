Roma licenza sospesa | l’errore digitale che svela un ricercato

A Roma, un affittacamere situato in via Veneto è stato sospeso per sette giorni dalla Questura. La decisione è stata presa a seguito di un ritardo nel caricamento dei dati sul portale Alloggiati Web. Questo errore ha consentito di rintracciare un uomo ricercato, che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto. La sospensione riguarda l’attività dell’immobile, che sarà soggetta a verifiche prima di poter riaprire.

?? Cosa sapere La Questura di Roma sospende per sette giorni un affittacamere in via Veneto. Il ritardo nel portale Alloggiati Web ha permesso il rintraccio di un ricercato. Sette giorni di sospensione della licenza e sigilli apposti sulla porta di un affittacamere in via Veneto: la Questura di Roma ha punito il titolare che ha ospitato un uomo ricercato dalla Procura di Bergamo. Il disguido è scaturito da un ritardo nella comunicazione digitale tramite il portale Alloggiati Web, sistema che ha p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, licenza sospesa: l’errore digitale che svela un ricercato Notizie correlate Leggi anche: Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare Falso digitale su Trump: l’errore dell’IA che svela il bluff?? Cosa sapere Immagine IA falsa su Trump e leader NATO circola sui social come copertina TIME. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare; Guidonia, minorenni in sala scommesse: licenza sospesa; Eventi live non autorizzati: licenza sospesa ad un noto bar e ristorante; Rissa davanti al locale, il titolare non chiama subito la polizia: licenza sospesa per 7 giorni. Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolareUn ritardo che è stato fatale per il titolare di un b&b di Roma. Doppio intervento della polizia di Stato, che ha rintracciato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a Bergamo e sospeso per ... romatoday.it GUIDONIA – Minori in sala scommesse: licenza sospesa per 5 giorniDurante l’ispezione del locale, i poliziotti hanno trovato all’interno due ragazzini minorenni. Per questo martedì 21 aprile gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno applicato i sigilli in una not ... tiburno.tv Secondo un testimone l’assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: “Fatti i fatti tuoi” nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N’Dicka. facebook Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare ift.tt/flWvA7Y x.com