Roma | Gualtieri entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei Conti

Entro la fine di aprile, sarà portata a termine la messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, una struttura situata nella zona dei Fori Imperiali a Roma. Il lavoro, che riguarda interventi di consolidamento e manutenzione, sta procedendo secondo il calendario previsto. La torre è uno degli edifici storici della capitale e si trova nel centro della città, vicino a importanti siti archeologici.

Entro la fine di aprile, la fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, situata nella storica zona dei Fori Imperiali a Roma, sarà completata. Questo intervento si è reso necessario dopo il crollo parziale avvenuto il 3 novembre scorso, che ha tragicamente causato la morte di un operaio di 66 anni, Octav Stroici. A settembre, sarà invece completata la fase di messa in sicurezza ordinaria, che permetterà di riprendere i lavori di restauro del monumento. Queste informazioni sono state condivise dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di un sopralluogo presso la Torre dei Conti. Intervento di Messa in Sicurezza.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei Conti Roma: crollo Torre dei Conti, prima fase messa in sicurezza termina ai primi di aprileTra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, si prevede che terminerà la messa in sicurezza della Torre dei Conti, situata in largo Corrado Ricci... Torre dei Conti: fondi PNRR per sicurezza e restauro, riqualificazione in vista entro il 2026.Roma Capitale si avvicina alla conclusione della fase emergenziale per la Torre dei Conti, un importante sito storico dell’Esquilino. Temi più discussi: Gualtieri 'entro aprile messa in sicurezza, la Torre dei Conti è salva'; Pasqua da record per il turismo di Roma, Gualtieri: Quasi mezzo milione di arrivi; Sito Istituzionale | Via libera al PIAO, oltre 1400 assunzioni nel 2026; Pasqua da record a Roma, Gualtieri: 1,2 milioni di presenze e quasi 500 mila arrivi. Gualtieri 'entro aprile messa in sicurezza, la Torre dei Conti è salva'Siamo negli ultimi giorni della fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, è stato un lavoro fantastico. (ANSA) ... ansa.it Roma: Gualtieri, entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei ContiEntro la fine di aprile, la fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, situata nella storica zona dei Fori Imperiali a Roma, sarà completata. Questo intervento si è reso ... romadailynews.it #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook