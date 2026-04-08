Roma Gualtieri alla Torre dei Conti | Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria

Questa mattina, il sindaco di Roma ha visitato la Torre dei Conti, che il 3 novembre 2025 ha subito un crollo parziale durante i lavori di restauro. L’intervento si è concentrato sulle operazioni di messa in sicurezza e di valutazione dello stato dell’edificio. In una dichiarazione, ha affermato che si sta per uscire dalla fase di interventi straordinari di emergenza. La torre si trova nel centro storico della capitale.

Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, crollata parzialmente lo scorso 3 novembre 2025 durante lo svolgimento dei lavori di restauro. Rimasero coinvolti quattro operai, l’ultimo dei quali, Octay Stroici, morì in ospedale dopo aver passato 11 ore sotto le macerie. Accompagnato dai vigili del fuoco che si sono occupati dei lavori di messa in sicurezza in questi mesi, Gualtieri ha affermato che entro la fine del mese di aprile si uscirà “dalla fase di messa in sicurezza straordinaria, per avviare quella ordinaria, che si dovrebbe concludere a settembre”. Stando a quanto dichiarato dal sindaco, una volta terminata anche questa seconda fase “riprenderà il lavoro di restauro originario, per rendere finalmente fruibile la torre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, Gualtieri alla Torre dei Conti: "Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria" Roma: Gualtieri, entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei ContiEntro la fine di aprile, la fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, situata nella storica zona dei Fori Imperiali a Roma,... Roma: crollo Torre dei Conti, prima fase messa in sicurezza termina ai primi di aprileTra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, si prevede che terminerà la messa in sicurezza della Torre dei Conti, situata in largo Corrado Ricci... Temi più discussi: Gualtieri 'entro aprile messa in sicurezza, la Torre dei Conti è salva'; Torre Maura, terminati primi due murales: celebrano i 100 anni del quartiere; Roma, prende in ostaggio la ex e la figlia di sei mesi: Adesso ammazzo tutti; Roma-La Torre della Residenza Aurelia o Torre della dea Demetra-Ph-Franco Leggeri. Roma, Gualtieri alla Torre dei Conti: Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria(LaPresse) Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, crollata parzialmente lo scorso ... stream24.ilsole24ore.com Roma: Gualtieri, entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei ContiEntro aprile si conclude la messa in sicurezza della Torre dei Conti a Roma, dopo il tragico crollo dello scorso novembre. romadailynews.it Sarebbe dovuta essere una mattinata di ordinari spostamenti tra le strade di Monteverde, a Roma. Invece, il silenzio di un autobus fermo al capolinea è stato rotto dai flebili lamenti provenienti da un carrello della spesa, trasformando una corsa di linea in una - facebook.com facebook #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com