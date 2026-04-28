Roma-Juventus U20 1-1 | Arena risponde a Leone pari al Tre Fontane

La partita tra le squadre under 20 di Roma e Juventus si è conclusa con un punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo senza reti, Arena ha pareggiato i conti rispondendo a Leone, portando così il risultato finale al pari. La gara si è disputata al campo Tre Fontane ed è valida per la trentacinquesima giornata del campionato Primavera 1.

Finisce in parità la sfida tra Roma e Juventus valida per la trentacinquesima giornata di Primavera 1. Al Tre Fontane il match termina 1-1 dopo una partita intensa, con entrambe le squadre protagoniste di una gara combattuta fino al fischio finale. Bianconeri che si sono portati in vantaggio grazie a Leone, prima però di essere raggiunti sempre nel primo tempo dal rigore portato a segno da Arena. Juventus subito avanti, Roma in risposta dal dischetto. La Juventus U20 parte fortissimo e dopo appena un minuto trova il vantaggio: Makiobo crossa dalla sinistra, Leone controlla e calcia con il sinistro battendo Zelezny per lo 0-1 immediato. La Roma reagisce alzando la pressione e creando diverse situazioni pericolose, soprattutto con Della Rocca e Maccaroni, riuscendo a pareggiare a metà frazione.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Roma-Juventus U20 1-1: Arena risponde a Leone, pari al Tre Fontane Notizie correlate Roma-Juventus Primavera 1-1: Arena risponde a LeoneLa Roma di Federico Guidi non riesce a spezzare l’incantesimo e rimedia soltanto un pareggio per 1-1 contro la Juventus nel big match della... Roma Inter Women, pari e patta al Tre Fontane: si decide tutto al ritornodi Redazione Inter News 24Roma-Inter Women, la semifinale d’andata della Coppa Italia femminile termina 1-1, lasciando totalmente aperto il discorso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: U20 | Roma-Juventus | La partita; U20 | Roma-Juventus | Il tabellino; Primavera 1. 35° giornata pronta ad aprirsi, oggi Roma - Juventus: il programma; U20 | Roma-Juventus | Le formazioni ufficiali. Roma-Juventus U20, pronti via Leone trova il vantaggio1' – Vantaggio Juve: si sblocca subito il match. Makiobo mette in mezzo dalla sinistra, controllo con il petto di Leone e sinistro in gol. 1' – Fischio ... tuttojuve.com DIRETTA | Roma Juventus Primavera (risultato finale 1-1): Arena risponde a Leone (25 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net U20 | Roma-Juventus | La partita Al "Tre Fontane" di Roma la sfida tra la formazione giallorossa, padrona di casa, e la Juventus termina 1-1. Al vantaggio bianconero, arrivato dopo meno di sessanta secondi dal fischio d'inizio con Leone, risponde la squadra c facebook U20 | Pareggio in trasferta La #Juventus Primavera di mister Padoin chiude sull’1-1 a #Roma in campionato. A segno per i bianconeri #Leone x.com